محافظ دمياط تتابع تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة وتعلن أرقاما لتلقى الشكاوى

دمياط معتز الشربيني

كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن عدة حملات على مواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب والإعلان عنها عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية اليوم، متابعة، وتلقى الشكاوى الخاصة بمخالفات تلك المنظومة من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة

ونفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط حملة على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع ملصق بقيمة التعريفية، والالتزام بخطوط السير وأيضًا التزام المواقف بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، با ستمرار الحملات بالاشتراك مع الجهات المعنية للتأكد من انتظام العمل بتلك المنظومة والالتزام بالتعريفة الجديدة، وأيضًا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر كافة الحصص ومنع اى مخالفات.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظ، على تلقى شكاوى المواطنين من خلال أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار ال24 ساعة ، وذلك لرصد اى مخالفات والتعامل معها ، حيث يتم استقبال الشكاوى على أرقام 0572264121، و114 ، أو من خلال تطبيق الواتس آب الخاص بمكتب محافظ دمياط على الأرقام التالية 01556681111-01556682222.