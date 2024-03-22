25 قرشا فقط.. تعرف على أسعار المواصلات وسيارات الأجرة بدمياط

دمياط - هيثم مراد

اعتمدت اليوم إدارة الموارد المالية بديوان عام محافظة دمياط، التعريفة الخاصة بخطوط سير سيارات السيرفيس الداخلي وكذلك الخطوط الخارجية عقب الإعلان عن اسعار البنزين الجديدة.

وجاءت أسعار التعريفة الجديدة وفق القرار 192 لسنة 2024 بنسبة زيادة بلغت 25 قرش عن خطوط السير للسيرفيس الداخلي.

كما تضمن القرار أيضا تكثيف رؤساء المجالس المحلية حملات متابعة التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، وكذلك التزامهم بخطوط السير الموضحة وفق القرار، فضلا عن وضع استيكر يحمل خط السير والتعريفة الجديدة وكذلك عدد الركاب بكافة سيارات المحافظة على أن تتولى إدارتي المرور والمواقف متابعة تطبيق هذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت أسعار تعريفة سيارت السيرفيس الداخلي بمحافظة دمياط على النحو التالي

"دمياط - الاعصر" 2.75 قرش

"دمياط - السنانية" 2.75 قرش

دمياط - العنانية" 2.75 قرش

" دمياط - غيط النصاري" 2.25 قرش

" دمياط - عزبة البرج" 4 جنيهات

"دمياط - فارسكور" 4.5 جنيه

"دمياط - الزرقا" 9.5 جنيهات

" دمياط - كفر سعد" 5.5 جنيها

كما جاءت اسعار تعريفة الخطوط الخارجية كما يلي

دمياط - عبود زراعي 70 جنيها

دمياط - عبود صحراوي 65 جنيها

دمياط - بورسعيد 20.5 جنيها

دمياط - المنصورة شرقي 18 جنيها

دمياط - طلخا 28 جنيها

دمياط - الإسكندرية 65 جنيها



التعريفة الجديدة (1)



التعريفة الجديدة (2)