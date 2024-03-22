محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات 10% للخطوط الداخلية والخارجية

الدقهليه شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعه زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10% ، وتشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس والتاكسي) ، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي

وأوضح " مختار " بأن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :

( السولار 10 جنيهات للتر).

( بنزين 95 13,50 جنيه للتر).

( بنزين 92 12,50 جنيه للتر).

( بنزين 80 11 جنيها للتر).

( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب)

وقرر "المحافظ" تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما قرر "مختار" تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

وكلف "المحافظ" مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي، وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



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