لو بتحب الشراء أون لاين.. اعرف تأثيره على صحتك النفسية

كتبت فاطمة خليل

انتشر التسوق عبر الإنترنت أو الشراء أون لاين بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، وهو يوفر سهولة لا مثيل لها وإمكانية الوصول إلى شراء أى شئ تحتاجه وأنت في منزلك ، لكن قد تكون هناك عواقب غير مقصودة ومن بين هذه العوامل تأثير الشراء عبر الإنترنت على الصحة النفسية، وهو ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع تايمز ناو.



ضغط الشراء غير المحدود

قد يكون التنوع الهائل المتاح عبر الإنترنت مخيفًا ورائعًا. لقد تم ربط وجود عدد كبير جدًا من الخيارات بالإرهاق من اتخاذ القرار، وهي ظاهرة نفسية يصبح فيها إصدار الأحكام أكثر صعوبة ومرهقة بسبب الكم الهائل من الأشياء التي يمكن الوصول إليها وقد يتسبب ذلك في شعور العملاء بالقلق وعدم الرضا، حيث يشعرون بالقلق من اتخاذ القرار الخاطئ أو الندم على مشترياتهم.

وفقا للأبحاث النفسية، فإن الإفراط في الاختيارات قد يرفع توقعات الناس لخياراتهم، مما يؤدي إلى زيادة مشاعر خيبة الأمل عندما لا تتحقق التوقعات. هذه الدورة من التوقعات غير الواقعية التي تليها خيبة الأمل يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الصحة العقلية للفرد مع مرور الوقت.

فخ الإشباع الفوري

يعزز الشراء عبر الإنترنت الرغبة الشديدة في الإشباع السريع، وهو عبارة عن موجة قصيرة من المتعة التي تتلاشى بسرعة، مما يجعل الناس يشعرون بالفراغ أو خيبة الأمل. يمكن أن تؤدي هذه الدورة إلى زيادة الاندفاع وتقليل ضبط النفس، حيث أن متعة التسوق المباشرة لها الأسبقية على الأهداف الأكثر أهمية أو طويلة المدى أو المسؤوليات المالية.

يمكن أن تكون حلقة ردود الفعل التي يحركها الدوبامين والمتصلة بالنقر على "شراء" مسببة للإدمان، حيث توفر كل عملية شراء إحساسًا عابرًا بالبهجة. ومع ذلك، فإن هذه المكافأة قصيرة جدًا، ويمكن أن يساهم الانغماس فيها بانتظام في تفاقم صعوبات الصحة العقلية مثل اليأس والقلق أو تفاقمها.

دوامة المقارنة الاجتماعية

يمكن أن تؤدي مواقع التواصل الاجتماعي، عند إقرانها بالشراء عبر الإنترنت، إلى حلقة لا نهاية لها من المقارنة. يسلط المؤثرون والإعلانات الضوء باستمرار على أحدث الأشياء، مما يغرس مشاعر النقص أو الغيرة بين المشاهدين. إن الضغط من أجل التوافق مع المعايير أو الاتجاهات الاجتماعية المتصورة يمكن أن يجعل الناس يشعرون بعدم الكفاءة، مما يدفعهم إلى شراء نفقات زائدة عن الحاجة لتعزيز احترامهم لذاتهم أو مكانتهم الاجتماعية.

الضغوط المالية وندم المشتري

إن بساطة شراء المشتريات عبر الإنترنت يمكن أن تسبب أيضًا ضغوطًا مالية.

إن طبيعة المعاملات الرقمية "البعيدة عن الأنظار والبعيدة عن العقل" تجعل من السهل فقدان مسار النفقات، مما يؤدي إلى المفاجأة وخيبة الأمل عند وصول الفاتورة. يمكن أن يكون لهذه الضائقة المالية تأثير كبير على الصحة العقلية، مما يؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق واليأس.

يعد ندم المشتري نتيجة شائعة أخرى لعمليات الشراء عبر الإنترنت. يمكن أن يؤدي الندم على إجراء عملية شراء إلى إثارة دائرة من الخجل والتوتر، خاصة إذا كان المنتج باهظ الثمن أو غير ضروري. ومن الممكن أن يتفاقم هذا الندم بسبب سهولة إجراء عمليات شراء متهورة عبر الإنترنت، حيث قد يؤدي البعد النفسي عن المال المادي إلى جعل الإنفاق يبدو أقل واقعية إلى أن يتم الشعور بالتأثيرات.

إيجاد التوازن .. نصائح لعادات التسوق الصحية عبر الإنترنت

قبل التسوق عبر الإنترنت، فكر فيما تحتاجه ولماذا.

إن تحديد أهداف واضحة سيساعدك على تجنب عمليات الشراء الاندفاعية ويضمن أن مشترياتك تضيف قيمة حقيقية إلى حياتك.

فكر في مقدار الوقت الذي تقضيه في زيارة تجار التجزئة عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعلك ترغب في التسوق. يمكن أن يساعد وضع الحدود أو استخدام التطبيقات لتقييد الوصول في تقليل الرغبة في إجراء عمليات شراء متهورة.

تدرب على الإنفاق الواعي

فكر في حالتك العاطفية قبل إجراء عملية الشراء. هل تتسوق لملء الفراغ العاطفي أو للتعويض عن أفكار النقص؟ يشجع الإنفاق الواعي على الشراء للأسباب الصحيحة.

تتبع نفقاتك وقم بإنشاء ميزانية لعمليات الشراء عبر الإنترنت. يمكن أن يساعد الإعداد المالي في تخفيف الضغط الناتج عن الإفراط في الإنفاق وتقليل ندم المشتري.

