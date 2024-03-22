لمرضى الكولسترول المرتفع..الصيام هيساعدك ويحميك من المضاعفات

كتبت فاطمة ياسر

يعتبر شهر رمضان فرصة رائعة لمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، حيث أن تجنب تناول الطعام لعدد ساعات طويلة يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم، فمن المعروف أن تجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ومرتفعة الدهون تعد من أهم النصائح لتنظيم نسبة الكولسترول المرتفع، ولذا فالصيام خلال شهر رمضان يعد من الحيل الجيدة لتنظيم نسبته، وذلك وفقا لما أشار اليه الدكتور إبراهيم علي استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط.



وأوضح، أن قلة عدد ساعات تناول الطعام تساعد في التخلص من الوزن الزائد، وهذا يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الدهون بالدم، ويعمي هذا علي تنظيم نسبة الكولسترول والحد من التعرض لمضاعفته الصحية المختلفة.



وأضاف استشاري الباطنة، أن حدوث تغيير في العادات الغذائية وإستبدال السيئة بالطرق الجيدة يعد من الحيل الرائعة في تنظيم نسبة الكولسترول، فتناول التمر والماء أو الحليب لكسر الصيام من الحيل الجيدة التي تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول.



كما أن تناول الشوربة والسلطة الخضراء والخضراوات والبروتين، وتجنب الأطعمة عالية الدهون، والمقليات والمسبكات، تعد من الأمور الرائعة والعادات الجيدة في تنظيم نسبة الكولسترول الضار بالجسم.



وأشار إلي أن الصيام خلال شهر رمضان ينظم نسبة الكولسترول الضار، وأيضا يساهم بشكل كبير الحماية من مضاعفاته كالتعرض لإنسداد شرايين القلب، والإصابة بالجلطات، و تقوية صحة القلب، والحد من الإصابة بالجلطات وتقوية الأوعية الدموية، والتقليل من فرصة الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية.

