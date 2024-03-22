لخدمة ذوى الهمم.. شاهد خطبة الجمعة بلغة الإشارة من مسجد ناصر بقنا

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد ناصر بقنا والذي يقدم خدماته لذوي الهمم بوجود مترجم إشارة يترجم خطبة الجمعة.

وتوافد العشرات من أبناء محافظة قنا على المسجد للاستماع إلي الخطبة التي تحدث عن الانتصارات في شهر رمضان ومجاهدة النفس، كما تواجد عدد من الصم والبكم في مكان مخصص لهم بالمسجد.

يذكر أن مترجم الإشارة للخطبة هو محمد منشاوي، معلم لغة إشارة ومترجم إشارة، بدأ رحلة الترجمة منذ ما يزيد عن 30 عاما والتحق خلال تلك الفترة بتعليم الصم البكم في مدرسه الأمل، عمل خلالها على تعليم الطلاب لغة الإشارة والتواصل مع المجتمع واكتسابهم الخبرة الكافية للتعلم والتعامل مع كل فئات المجتمع.