اليوم السابع
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لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين والسولار

الجمعة، 22 مارس 2024 01:35 ص
لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين والسولار وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وفى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
البنزين 95       13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتــــــر.
الســـــولار           10  جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3 .
البوتـــاجاز         100  جنيه / اسطوانة .







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زيادة اسعار البنزين اليوم

السولار

سعر السولار




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