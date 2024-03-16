اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، اليوم السبت الموافق 16 مارس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار المُرشحين لرئاسة الجامعات الحكومية المصرية.