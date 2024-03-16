اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، اليوم السبت الموافق 16 مارس ٢٠٢٤.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار المُرشحين لرئاسة الجامعات الحكومية المصرية.
ويتنافس على رئاسة جامعة الأقصر كل من الدكتور محمود النوبى آدم، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل محمد، والدكتور حسين محمد أحمد عبد الباسط، والدكتور السيد محمد خضيرى، والدكتور مصطفى أبو المجد سليمان مفضل، والدكتور محمود النوبى أحمد سليمان، والدكتور خالد عبد النعيم محمدين، والدكتور حجاج غانم أحمد على والدكتور أبو الحسن عبد الموجود والدكتور مصطفى كامل خليل أحمد.
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