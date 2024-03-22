قصور ثقافة الأقصر تناقش كيفية تنمية الإبداع لدى الطفل ونشأة المكتبات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية خلال أيام شهر رمضان المبارك، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للمكتبات ومصادر التعليم"، ألقاها سيد صدقى مسئول بالفرع، متحدثًا عن نشأة المكتبات واهتمام الحضارات بها، والمكتبات كأهم أنواع مصادر التعليم.

وبجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية تنمية الإبداع لدى الطفل" ألقاها سيد صدقى مسئول بالفرع، متحدثًا عن مفهوم الإبداع وأنواعه وسمات الطفل المبدع، وأساليب تنمية الإبداع لدى الطفل ومعوقات تنمية الإبداع لدى الأطفال، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها حجاجية خيرى بصحبة رواد المكتبة، وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الثقة بالنفس" ألقاها حماده فؤاد موضحا الثقة بالنفس من أهم الصفات للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية معا، اذ أن التمتع بها يساعد الشخص على أن يصبح ناجحا فى حياته العائلية والشخصية والمهنية، كما أوضح الفرق بين الثقة بالنفس والغرور.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المواطنة أسس ومفاهيم" ألقاها عبد العاطى أحمد مسئول بالقصر، موضحًا مفهوم المواطنة، وأسس ومبادئ المواطنة، والمواطنة فى عيون دستور مصر، ودور المواطن فى المواطنة الإيجابية، ومقومات أساسية للمواطنة، كما أعد القصر ورشة حكى عن "الأمانة "للمؤلف أحمد حسن سردتها عواطف مصطفى، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر فقرة إنشاد دينى للشاعر يحيى بحر "يا طه يا غالي"، وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد محمود وقدم قصائد غنائية، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاورى بعنوان "البيت"، وورشة عمل كارت معايدة من ورق الكانسون نفذتها مشيرة محمد بخامات متنوعة منها ورق الكانسون وفوم وصمغ.

كما قدم قصر ثقافة الطود فقرة اكتشاف مواهب منها عبد الرحمن ناصر الدسوقى قصيدة "فى محطة مصر"، ومنه عبد الكريم قصيدة بعنوان "الأم"، ومحمد حسين قصيدة بعنوان "العروبة"، ونفذت ورشة أشغال يدوية إعادة تدوير نفذتها فايزة أحمد، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "سمير والعصافير" تأليف عنتر اغا سردتها ولاء جابر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية صلصال نفذها مينا عادل بصحبة رواد المكتبةوفى إطار إهتمام الثقافة بتنمية المواهب، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

ورش رسم لدعم الأطفال فى قصور الثقافة



قصور ثقافة الأقصر تناقش كيفية تنمية الإبداع لدي الطفل



قصور ثقافة الأقصر تناقش نشأة المكتبات



ثقافة الأقصر تناقش كيفية تنمية الإبداع لدي الطفل