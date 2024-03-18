ورش حكى بقصور ثقافة الأقصر حول قصة سيدنا أيوب ورحلة مع هلال رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "الحس الإبداعي لدى ذوي الهمم" ألقاها محمد حنفي مسئول الفرع، موضحاً مفهوم الإبداع وذوي الهمم، ومفهوم الأمم المتحدة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم العالمي للإعاقة 3 ديسمبر من كل عام، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك الإنترنت" حاضرتها ايفون إيليا مسئولة بالقصر، متحدثة عن شبكة الإنترنت وأهميتها، وكيفية ترشيد الاستهلاك.

وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "ليس إلا"، وأقامت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "رأي الحكمة، وأعد قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس بعنوان" الجدة حليمة"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "فريضة الصلاة" أداء مني عبد الرحمن، كما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان" رحلة مع هلال رمضان "تأليف حلا سواس سردتها هناء يونس لرواد القصر، كما أقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة حكي قصة "سيدنا أيوب عليه السلام" سردتها فاطمة حسن متحدثة عن مرض سيدنا أيوب وصبره ومنزلته عند الله تعالى.

وبجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر قدمته إيمان صلاح، كما نفذ القصر مجلة حائط عن زينة رمضان نفذتها أميرة حمودة وسهري سباق، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية قص ولزق نفذتها مني بعيش، ونفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبو الفضل، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.