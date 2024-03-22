"قانونك في أيدك" .. هل تصوير المواطنين بدون إذنهم فى أماكنهم الخاصة يعرضك للحبس؟

كتب – أحمد عبد الهادى

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات بعنوان " قانونك في ايدك"، لترد على أسئلة الكثير من المواطنين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة في كل الأماكن سواء في الطرقات أو المولات أو منازلهم أيضا، فيتساءل الكثيرون عن عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم فى الأماكن الخاصة، و"اليوم السابع" يكشف فى السطور التالية العقوبة التى تنتظر المتهمين بارتكاب هذه الواقعة.

وتصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، والصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.



وعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة.