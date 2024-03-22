قادة الاتحاد الأوروبى يحثون إسرائيل على عدم القيام بعملية برية فى رفح

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دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة في بروكسل، الخميس، إلى "هدنة إنسانية فورية" فى غزة، وحثوا، في بيان مشترك، إسرائيل على عدم القيام بعملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

وقال البيان المشترك إن "المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية".

وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني "يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك".

ودعا القادة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى" غزة، وأعربوا عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد نحو 32 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة 74188 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.