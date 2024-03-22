فيتامينات ومكملات لتعزيز قوة جسمك وحمايتك من المرض في رمضان

كتبت مروة محمود الياس

الإصابة بنزلات البرد والارهاق ومشكلات الضعف العام إذا ما أهتم الإنسان بصحته وحيويته خلال شهر رمضان أمر وارد لذا عليك تعزيز دفاعات جسمك ضد المرض، من خلال الإهتمام بنظام غذائي صحي تتبعه وعدم الإسراف في تناول طعام الإفطار ولا السحور، والاهتمام بالمشروبات الصحية ولا يمكن أن نغفل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تعزز من صحة الجسم وقوته هذا ما أكده تقرير نشر في موقع love from yours.

تابع التقرير موضحا أن هناك بعض المكملات الغذائية والفيتامينات الهامة التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان لتعزز قوه الجسم ومناعته ولعل من أهمها:

فيتامين ب المعزز لصحة الأعصاب والخلايا والأنسجة كما أنه يعزز من قوة المناعة ودفاعاتها ضد المرض كما أنه يقاوم مشكلات الشهية والوهن والضعف الذي يصيب الإنسان بعد تناول إفطاره فضلا عن أنه يعزز من التركيز والانتباه خلال الشهر الفضيل.



يعزز أيضا فيتامين ب من تحسين صحة الجلد وحمايته من الجفاف، ويعزز من قوة الجسم بشكل عام وقوة الأعصاب.

هناك فيتامين آخر هام ومكمل غذائي حقيقي يحتاجه الجسم وهو فيتامين سي أو فيتامين ج ، الذي يحتاجه كل جسم لأنه يعزز من دفاعات الجسم وقوته ضد المرض، كما أنه يعزز من سلامة الأعصاب وقدرتها على تحمل الارهاق كما أنه يعزز من نضارة الجسم ونشاطه كما أنه يزيد من التركيز والقوة والانتباه ويقلل من فكرة الاصابه بالمرض أو احتمالات العدوى.

وينصح التقرير بضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد الجرعات المتزنة والنوعيات السليمة من فيتامينات والمكملات الغذائية التي تعزز من صحة الجسم وسلامته وقوته خلال شهر رمضان، وتعزيز وتحسين قدرات الجسم لتحمل الجهد والمشكلات الصحية.



