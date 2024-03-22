طائرة مروحية ومسيرة تقتل فلسطيني في رام الله

وكالات

استشهد، صباح اليوم الجمعة، شاب فلسطيني قرب قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن شابا لم تعرف هويته بعد، استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن أن اشتباكا مسلّحا جرى بين شاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، استمر لأربع ساعات متواصلة، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة، وأكدت أنه تم "تحييد المنفذ".

وانتشر مقطع فيديو لطائرة إسرائيلية تطلق صاروخا في المنطقة المذكورة بين دير ابزيع وكفر نعمة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة طائرتين مروحية ومسيرة، في الاشتباك.