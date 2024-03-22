اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 04:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب رسالة "حدث بياناتك البنكية " للنصب على المواطنين

الجمعة، 22 مارس 2024 03:15 م
ضبط صاحب رسالة "حدث بياناتك البنكية " للنصب على المواطنين حملات امنيه
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").


وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







ضبط عاطل

النصب والاحتيال

النصب الالكترونى

بياناتك البنكية

الاموال العامة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة