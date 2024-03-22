شركة كهرباء شمال القاهرة تكرم مدير منتخب رفع الأثقال لحصوله على وسام الرياضة

كتبت رحمة رمضان

كرم المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الكابتن علاء الدين حسن مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال ومدير عام النشاط الرياضي بالشركة، بعد حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

ومنحت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فوائد درع النقابة، مقدم من اللجنة النقابية بالشركة للكابتن علاء الدين حسن نتيجة ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عاليًا في دورة الألعاب الأولمبية.

وحقق المنتخب المصري لرفع الأثقال 36 ميدالية من بينها 27 ميدالية ذهبية و5 فضيات، و4 برونزيات لتكتسح الترتيب العام والتتويج بأكبر عدد ميداليات ، فضلا عن ما حققته الفرق الرياضية المصرية المتنوعة من نتائج واعدة خلال النسخة الـ13 من دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا عاصمة غانا.



وسام الطبقة الأولى



خطاب منح وسام لمدير منتخب رفع الأثقال