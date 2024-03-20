كهرباء شمال القاهرة: 470 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكة خلال 2024

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لتطوير و رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بنطاق عمل الشرك خلال العام المالى 2023/2024 تبلغ حوالى 470 مليون 604 الف جنيه ، بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

و أوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 تشمل إضافة عدد (2) موزع، عدد (61) محول، عدد (16) كشك، عدد (52) لوحة جهد متوسط، عدد (61) لوحة جهد منخفض، عدد (108) صندوق ومد كمية (79.01) كم كابلات جهد متوسط وكمية (56.9) كم كابلات جهد منخفض.

و أشار عفيفي إلى أنه سيتم إحلال عدد (4) موزعات، عدد (65) محول، عدد (10) أكشاك، عدد (39) لوحة جهد متوسط، عدد (49) لوحة جهد منخفض، عدد (350) عامود، عدد (145) صندوق واحلال كمية (35.6) كم كابلات جهد متوسط وكمية (148) كم موصل معزول وكمية (36.4) كم كابلات جهد منخفض.