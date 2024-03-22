سبوتنيك: 3 أشخاص بملابس مموهة نفذوا الهجوم على حفل موسيقى قرب موسكو

أحمد علوى

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية،أن مرتكبى واقعة إطلاق النار، هم ثلاثة أشخاص على الأقل وكانوا يرتدون ملابس مموهة وقاموا باقتحام قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، وأطلقوا الرصاص فيها.

ووقع الهجوم في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.

ووفقا لسبوتنيك، اقتحم المهاجمون، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وبحسب لوكالة، "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران".

وقال: "استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، واستلقوا هناك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج".

وذكرت سلطات كراسنوجورسك أنه تم إرسال كافة القوات والموارد إلى مكان الحادث، ويتم الآن توضيح المعلومات حول الضحايا.

ووفقا لوزارة النقل في موسكو، فإن محطة مترو مياكينينو بالقرب من قاعة "كروكوس سيتي" تعمل كالمعتاد للركاب الداخلين والخارجين.

وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين في إطلاق نار وانفجار قرب العاصمة موسكو.