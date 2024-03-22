اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"داعش" يعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى وقع جنوب أفغانستان

الجمعة، 22 مارس 2024 12:06 م
"داعش" يعلن مسئوليته عن تفجير انتحارى وقع جنوب أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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تبنى تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤولية التفجير، الذى وقع بالقرب من بنك خاص بمدينة قندهار جنوبى أفغانستان أمس الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأعلن التنظيم - عبر وكالة "أعماق" التابعة له - أن انتحاريا فجر حزامه الناسف وسط الأشخاص المجتمعين بالقرب من بنك لاستلام رواتبهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة.

كان رئيس إدارة الإعلام والثقافة الحكومية فى قندهار إنعام الله سامانجانى، قد صرح أمس بأن جميع الضحايا هم أشخاص تجمعوا في فرع بنك "كابول الجديد" لصرف رواتبهم الشهرية.

وأعلن "تنظيم داعش-ولاية خراسان" في السابق مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي استهدفت مدارس ومستشفيات ومساجد في أفغانستان.







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