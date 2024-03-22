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خارجية الصين: نؤيد عقد مؤتمر للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا لمناقشة خطط سلام عادلة

الجمعة، 22 مارس 2024 10:13 ص
خارجية الصين: نؤيد عقد مؤتمر للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا لمناقشة خطط سلام عادلة الصين
كتب محمد شعلان

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، تأييدها عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا لمناقشة خطط سلام عادلة لجميع الأطراف، وقالت: ندعم مجلس الأمن في اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى وقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن استمرار الحرب في غزة سيتسبب في كارثة إنسانية خطيرة، كما نأمل من الجميع الحفاظ على سلامة الملاحة واحترام سيادة الدول الواقعة على البحر الأحمر، وسنواصل لعب دور بناء لاستعادة السلام والاستقرار في البحر الأحمر بأسرع وقت ممكن.







الصين

روسيا

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اخبار روسيا




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