حياة كريمة.. تنفيذ 33 مشروعًا فى قرية الكاجوج بأسوان (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، متابعة معدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وفى قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، تواصل وحدة حياة كريمة تنفيذ المشروعات التى وصلت ل 33 مشروع والتى ستخدم 40 ألف مواطنا من أهالى الكاجوج موزعين على 4 قرى فرعية وتوابع.

وبحسب إحصاءات محافظة أسوان، فإن هناك 16 مشروعا فى القرية تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وبدأ تشغليها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى وكوبرى السيارات العلوى ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى مشروعات تبطين ترعة الكاجوج ، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 7 مدارس ، وإنشاء مركز للشباب وملعب قانونى ، علاوة على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها.

وهناك بعض المشروعات الجارى تنفيذها ومنها مشروع توسعات محطة المعالجة لزيادة طاقتها الإستيعابية إلى 10 ألآف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 65% ، بجانب مشروع إنشاء مبنى وحدة الشئون الإجتماعيه بنسبة 70%.



الخدمات الزراعية



الوحدات الصحية



خدمات المواطنين المطورة



مجمع المصالح الخدمية



مدارس حياة كريمة



مشروعات الصرف الصحى



‪مشروعات الصرف ومحطات المياه



مشروعات حياة كريمة الجارى إنشاؤها



مشروعات خدمية نحت التنفيذ