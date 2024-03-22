حملات تفتيشية مكبرة على محطات الوقود ومستودعات الغاز فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بالمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز للاطمئنان على التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية مساء أمس.

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالتنسيق مع الإدارات التموينية للمرور علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من مساء أمس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



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