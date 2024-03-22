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حملات تفتيشية مكبرة على محطات الوقود ومستودعات الغاز فى الشرقية.. صور

الجمعة، 22 مارس 2024 03:09 م
حملات تفتيشية مكبرة على محطات الوقود ومستودعات الغاز فى الشرقية.. صور حملات تفتيشية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بالمرور على محطات الوقود ومستودعات الغاز للاطمئنان على التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية مساء أمس.

 

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالتنسيق مع الإدارات التموينية للمرور علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والسولار واسطوانات الغاز والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من مساء أمس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات (1)

 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات (2)

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات (3)

 







الشرقية

محطات الوقود بالشرقية

زيادة سعر البنزين

اخبار الشرقية




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