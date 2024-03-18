تعليم أسوان تفوز بالمركزين الأول والثانى فى مسابقة المكتبات النموذجية

أسوان- صلاح المسن

فازت مديرية التربية والتعليم ب محافظة أسوان المركزين الأول والثانى فى مسابقة المكتبات النموذجية، وتقدم المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالتهنئة للمدارس الفائزة على مستوى الجمهورية فى مسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسى 2024 /2023، وهى "مدرسة توشكى غرب الابتدائية المشتركة بإدارة نصر النوبة التعليمية، لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية مرحلة ابتدائية ومدرسة العوضلاب الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية مرحلة إعدادية و مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية مرحلة ثانوية".

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لـ"الدكتور محمد السنوسى مدير عام الخدمات التربوية، وسناء عبدالشكور موجه عام المكتبات، والتهنئة لـ"أخصائى المكتبات" بالمدارس الفائزة، لجهدهم المبذول فى الوصول لهذا التميز، متمنيًا لهم مزيد من التألق والنجاح.