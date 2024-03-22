تعرف على مركز للتدريب المهنى الصينى الجديد بقناة السويس

كتب مدحت عادل

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية، كمحور رئيسي باستراتيجية الهيئة للتدريب وتوفير فرص العمل.

وينشر "اليوم السابع" أهم بنود اتفاق مركز التدريب الجديد وفقا لما يلي:

-تصل مساحة مركز التدريب الجديد نحو 40 ألف متر مربع.

-تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.

-من المقرر أن يتم إنهاء التصميمات المبدئية والرسومات الإنشائية تمهيداً لبدء الإنشاءات.

-يتكون المركز من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة أبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات وكذلك تعليم اللغات.

-يتميز المركز بوجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب المدرب.

-يحتوي المركز على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقطعت المنطقة الاقتصادية شوطا كبيرا في هذا المجال بإنشاء عدد من أكاديميات التعليم الفني ومراكز التدريب المهني للعمالة بالقطاعات الصناعية المختلفة بالتعاون مع شركاء النجاح، حيث أنشأت مراكز وأكاديميات بالتعاون مع شركاء النجاح، أبرزها مشروع أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية التي جرى وضع حجر الأساس لها العام الماضي بتكلفة 45 مليون جنيه، وكذلك الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علماً بأن هناك 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ 4 سنوات المقبلة حتى عام 2025، كما تخطط الهيئة لإنشاء مركزًا جديدًا للتدريب المهني في منطقة شرق بورسعيد قريبًا.