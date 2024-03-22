انطلاق امتحانات الميد تيرم بحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان السبت

كتب: محمد صبحى

قالت الدكتور منال عبد الفتاح، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من وضع جداول الامتحانات وتنطق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى، يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجارى، على أن تستمر الكلية فى تنظيم الامتحانات حتى يوم 28 مارس وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.



وأضافت الدكتورة منال عبد الفتاح فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه تم إعلان الجداول للطلاب وإعلان أماكن أداء الاختبارات، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية ولا يوجد أمتحانات عن بعد أو اختبارات سيتم تنظيمها أونلاين.



وعن طبيعة ونظام الامتحات، أكدت وكيل كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعى أنه تم تفويض أساتذة المواد لوضع نظام الامتحان حسب طبيعة كل مقرر دراسى ووفقا لما يراه أستاذ المادة، مشددة على أنه تم إصدار توجيهات بشأن الانتظام فى تصحيح المواد بمجرد انتهاء المادة.

ولفتت الدكتورة منال عبد الفتاح، إلى أن إدارة الكلية وافقت على تنظيم حفل إفطار رمضان بالتزامن مع آخر أيام امتحانات الميد تيرم التى توافق 23 مارس الجارى، وتم إعلان الطلاب للتواصل مع رعاية الشباب للوقوف على تفاصيل الاشتراك.