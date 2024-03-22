انخفاض فى أسعار سيارات ستروين يصل إلى 500 ألف جنيه

كتبت : أماني سمير

شهدت أسعار سيارات ستروين بمختلف ماركاتها انخفاضا كبيرا وصل إلي 500 ألف جنيه بسوق السيارات المصري ، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات، وإليكم الأسعار كالآتي:

سعر ستروين سي اليزيه 2024

الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه، بدلا من مليون و60 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من مليون و150 ألف جنيه.



سعر ستروين C3 موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و55 ألف جنيه، بدلا من مليون و230 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و190 ألف جنيه، بدلا من مليون و390 ألف جنيه.

سعر ستروين C3 ايركروس 2024



الفئة الأولى بسعر مليون و225 ألف جنيه، بدلا من مليون و440 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و370 ألف جنيه، بدلا من مليون و610 آلاف جنيه.

سعر ستروين C4 موديل 2024



الفئة الأولى بسعر مليون و415 ألف جنيه، بدلا من مليون و725 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و600 ألف جنيه، بدلا من مليون و965 ألف جنيه.

سعر ستروين C4x موديل 2024

الفئة الأولى بسعر مليون و450 ألف جنيه، بدلا من مليون و770 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و640 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون جنيه.

سعر ستروين C5 ايركروس 2024



الفئة الأولى بسعر مليون و700 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و865 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه، بدلا من مليون و940 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و60 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و560 ألف جنيه.