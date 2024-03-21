استمرار انخفاض أسعار السيارات فى السوق المصرى

كتب : أماني سمير

شهد السوق المصري إنخفاضا جديدا لبعض الطرازات، وجاء منها وكيل سيارات جاك الصينية في السوق المصرية وهي كالأتي:

جاك JS3

انخفض سعر جاك JS3 موديل 2024 بحوالي 86 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 1.018.900 جنيه بدلًا من 1.104.900 جنيه.

جاك JS2

وشمل الانخفاض أيضا السيارة جاك JS2 حيث بلغ الانخفاض نحو 170 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 849،900 جنيه بدلًا من 1.019.900 جنيه.

جاك JS4

وأخيرا انخفض سعر جاك JS4 نحو 190 ألف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم بلغ سعرها نحو 1.089.900 جنيه بدلًا من 1.279.900 جنيه

وجاءت هذه القرارات في صالح المواطن المصري وذلك عقب توفير السيولة الدولارية للشركات والمصانع المتنوعة، والتى أسهمت بشكل مباشر في تراجع أسعار السيارات المتوقع استيرادها خلال الفترة المقبلة.



