انخفاض الذهب فى البورصة العالمية 0.6% بسبب ارتفاع الدولار

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، ليبتعد الذهب عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلها يوم أمس، يأتي هذا بسبب الارتفاع الحاد في الدولار في أعقاب خفض مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري، الأمر الذي أثر سلبا على أسعار الذهب.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2162 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2181 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2169 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة، ولكنه فشل في الاستقرار عند هذا المستوى لينخفض بشكل سرع ويغلق جلسة الأمس تحت المستوى 2200 دولار للأونصة.



هناك تشبع كبير في شراء الذهب وهو ما دفع الأسواق إلى عمليات البيع لجني الأرباح والتصحيح في مستويات الذهب، ولكن بقاء السعر فوق منطقة الدعم الهامة 2145 – 2150 دولار يدعم بقاء فرص الصعود بالنسبة للسعر.



القفزة الأخيرة في سعر الذهب جاءت بدعم من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي ثبت الفائدة دون تغيير وأبقى توقعات أعضاءه بخفض الفائدة 75 نقطة أساس هذا العام، الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وشهد الدولار الأمريكي أمس اكتساب قوة كبيرة ليرتفع بشكل حاد ويسجل اليوم أعلى مستوى في 3 أسابيع ليتخطى مؤشر الدولار المستوى 104.00، وجاء ارتفاع الدولار نتيجة الدعم الذي حصل عليه نتيجة للتخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري، إلى جانب الإشارات الحذرة من البنك المركزي البريطاني، مما صب في صالح الدولار باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة ذات العائد المرتفع والمنخفضة المخاطر.

أيضاً علامات المرونة في الاقتصاد الأمريكي التي ظهرت مع بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية أبقت الأسواق تتجه بشكل كبير نحو الدولار و تسبب هذا في الضغط السلبي على أسواق الذهب، بالنظر إلى أن الاستثمار في المعادن الثمينة مثل الذهب لا يقدم أي عوائد مباشرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحد قوة الدولار من أي ارتفاع كبير في الذهب، على الأقل حتى يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بينما لا تزال توقعات الأسواق تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو باحتمال بنسبة 75%.

ويترقب الذهب الدعم المستقبلي من التخفيض النهائي في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وهذا سيصب في صالح أسعار الذهب في وقت لاحق من هذا العام، حيث تضع العديد من المؤسسات المالية العالمية سعر مستهدف للذهب لنهاية العام عند 2300 دولار للأونصة



