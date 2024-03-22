انخفاض الإمدادات العالمية من النفط والغاز لتصل لـ100.3 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يناير 2024 بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 100.3 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية فبراير 2024 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".



وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ،انخفاض إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 31.8 مليون برميل يوميا، كما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 1.5% ليصل إلى نحو 68.5 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر يناير 2024 بنحو 190 ألف برميل يوميا أي بنسبة %0.5% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 36.2 مليون برميل يوميا، حيث انخفضت إمدادات الدول التسع الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك، بنسبة %0.9% لتصل إلى نحو 21.4 مليون برميل يوميا بينما ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة %0.05 لتصل إلى نحو 14.8 مليون برميل يوميا.