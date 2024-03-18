أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيارات.. تعرف عليها

كتبت مروة الغول

تتضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، والتي ساهمت في زيادة كبيرة فى أعداد المحطات إلى مايقرب من 1000 محطة تخدم نحو 534 ألف سيارة تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية.





وفيما يلي أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات وكانت كالتالي ..



1 - نظيف.

2 - يحافظ على البيئة.

3 - خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4 - يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5 - آمــن.

6 - احتمالية الاشتعال ضئيلة

7 - منظومة للأمان.

8 - متوافر.

9 - اقتصادي.

وخلال عام 2023 ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 97 مليون متر مكعب عام 2022 إلى حوالى 110 مليون متر مكعب عام 2023 بزيادة حوالى 14% كمؤشر على زيادة عدد المركبات المحولة وإقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود للسيارات .