الكرملين: روسيا الآن فى حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا

وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك".

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها.

وفي سياق متصل، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.