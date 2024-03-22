الكرملين: الرئيس الروسى يمارس صلاحياته ويقوم بتشكيل الحكومة الجديدة

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يمارس صلاحياته الرئاسية على النحو الذى يراه أفضل، مؤكداً أن الرئيس يقوم بتشكيل فريق العمل بالحكومة الروسية القادمة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع موقع "أرجومينتي إي فاكتي" الروسي اليوم الجمعة:" إن عملية اختيار الكوادر بالحكومة وفي فريق الرئيس هي داخلية إلى حد ما، ونحن وأنتم صوتنا لرئيس الدولة وأعطيناه الصلاحيات ، التي يمارسها على النحو الذي يراه أفضل"، لافتا إلى أن الرئيس بوتين يقوم بتشكيل فريق بنفسه.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية:" في يوم تنصيب رئيس الدولة المنتخب تتخلى الحكومة الحالية عن سلطاتها وسيشكل الرئيس حكومة جديدة في ظل النظام الجديد بمشاركة متزايدة من البرلمان".