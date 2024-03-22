الأمن الروسى: اعتقال 7 من سكان موسكو خططوا لإنشاء خلية تابعة لفيلق إرهابى

موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اعتقال 7 من سكان العاصمة موسكو خططوا لإنشاء خلية تابعة لـ "فيلق المتطوعين الروسى" الإرهابى المحظور فى روسيا.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الجمعة:" لقد منع جهاز الأمن الروسي، بدعم من وحدات الرد السريع الخاصة وإدارة الحرس الوطني الروسي، في العاصمة موسكو محاولة لإنشاء خلية تابعة لـ "فيلق المتطوعين الروسي" الإرهابي المحظور في روسيا".

وأضاف البيان:" تواصل سبعة من سكان موسكو المعتقلين مع "فيلق المتطوعين الروسي" الإرهابي المحظور في روسيا، والذي يعمل كجزء من التشكيلات المسلحة الأوكرانية ضد الجيش الروسي، وبحثوا سبل تنفيذ أعمال عنف ضد ممثلي وكالات إنفاذ القانون والعسكريين والأجانب".

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على مواطن روسي يعمل لصالح أوكرانيا، كان يخطط لتنفيذ هجمة إرهابية في مدينة "بيرديانسك" بمقاطعة زابوروجيا.

وذكر الأمن الروسي - في بيان اليوم الجمعة، "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إعداد عمل إرهابي، خططت له الاستخبارات الأوكرانية في "بيرديانسك" بمقاطعة زابوروجيا، بمشاركة مواطن روسي عميل لها من مواليد عام 1974".

وأضاف البيان "أن هذا العميل قتل ضابطا بوزارة الدفاع الروسية في أكتوبر 2023 باستخدام عبوة ناسفة ونقل إحداثيات مواقع القوات وضباط إنفاذ القانون الروسية إلى أوكرانيا، وحاول إخراج أسلحة من مخبأ سري لتنفيذ هجمة إرهابية وأثناء عملية اعتقاله أبدى مقاومة مسلحة وتمت تصفيته".