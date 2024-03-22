اختار الفيزياء وهجر الفن والغناء.. من العالم سامح سعد شقيق عمرو وأحمد سعد؟

مفارقة نادرة، واختلاف واضح للأهداف والأولويات .. هذا ما رسمه العالم الدكتور سامح سعد شقيق النجمين، الممثل عمرو سعد والمطرب أحمد سعد، والذي تطرق إلى سيرته الأخير بعبارات اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخرية في غير محلها.

حصل الدكتور سامح سعد عالم الفيزياء على البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، ولديه في الوقت الحالي معمل من أهم معامل العالم في الولايات المتحدة.

والتحق الدكتور سامح سعد بكلية الطب جامعة كاليفورنيا ، وكذلك عضوية اللجنة القومية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية منذ 2018، وفي جامعة واشنطن سانت لويس الأمريكية، عمل كباحث بقسم علوم الأعصاب بكلية الطب، ذلك بجانب التحاقه كذلك بجامعة أستون البريطانية، كأستاذ زائر بكلية العلوم الطبية والصحية

وفي تصريحات تلفزيونية ، كشف المطرب عمرو سعد أن شقيقه الدكتور العالم سامح سعد تلقي طلبا من الدكتور أحمد زويل للعمل معه في مصر، وتابع: "بعد ما كان عنده كل المعامل دي نزل مصر قال أخدم بلدي".

وأضاف سعد : بعد سنوات من عمل الدكتور سامح سعد في مصر ذهب للعمل بمستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مقررًا استكمال باقي حياته داخل جمهورية مصر العربية.

ويعمل العالم سامح سعد حاليا رئيساً لوحدة أبحاث بيولوجيا الأورام بمستشفى سرطان الأطفال 57357، ويعد من مؤسسي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وحاز على منصب المدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة بالمدينة.