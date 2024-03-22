أوكرانيا تعلن إصابة أكبر سدودها فى ضربة روسية

إيمان حنا

قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.

وأضافت أن هناك حريق في المحطة حاليا.. تعمل أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة. وفق"العربية" .

وعلى صعيد متصل، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الجمعة إنه أسقط 92 من 151 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا في هجوم خلال الليلة.

وذكر مسؤول كبير في قطاع الطاقة في وقت سابق اليوم الجمعة أن هذا هو الهجوم الأكبر الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

فيما لا تزال الجبهات الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا قتالياً، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز شاهد وما يقرب من 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا الليلة الماضية.