"أم الدنيا" فيلم وثائقى للمجلس القومى للمرأة يستعرض دوره فى دعم السيدات

كتب محمود راغب

أنتج المجلس القومى للمرأة، فيلم وثائقي تحت عنوان «أم الدنيا»، وهو الفيلم الذي تمّ عرضه خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة انتصار السيسي قرينته.

ويستعرض الفيلم جهود المجلس فى دعم وتمكين السيدات المصريات، كما يستعرض دوره في دعم الوافدات من خلال التدريبات التى وفرها المجلس لتطوير وتنمية مهاراتهن

ويسلط الفيلم الضوء على قصص لسيدات من سوريا واليمن وفلسطين وجنوب السودان يحكين معاناتهن من ويلات الحرب والدورات التدريبية التى وفرها المجلس لهن، وتحدثن عن حبهن لمصر وأحلامهن وحنينهن للرجوع للوطن.