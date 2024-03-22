أجواء رمضانية بمراكز شباب أسوان.. دورات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز

أسوان- صلاح المسن

تشهد مراكز الشباب بمحافظة أسوان، أجواء رمضانية مميزة، حيث تزينت مراكز الشباب فى كافة ربوع المحافظة، وقامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان وإدارة التعليم المدنى والبرلمان وبالتنسيق والتعاون مع بيت العائلة المصرية والمنطقة الأزهرية بأسوان بتنفيذ الأمسيات الدينية "رسولنا قدوة لنا" بمراكز الشباب بمشاركة أعضاء مراكز الشباب وتشهد الأمسيات حضور كبير من الجماهير من مختلف الأعمار.

كما تحتضن مراكز شباب أسوان، الدورات الرمضانية فى مختلف المراكز بحضور جماهيرى كثيف، وتضيف بهجة لأجواء شهر رمضان، حيث تحمل الدورات مكاسب عديدة للشباب وتشجيعهم للمشاركة فى الممارسات الرياضة وفى جميع الأنشطة الرياضية والاهتمام بصحتهم فى تحسين صحتهم رياضيا وخلق بيئة أفضل لهم.

وكان مستوى الإقبال كبير من الشباب والفتيات المشاركين فى الدورات الرمضانية التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك فى بمختلف مراكز المحافظة، وكانت المنافسات قوية، وعبر الشباب المشارك فى الدورات الرمضانية، عن فرحتهم بتلك الدورات الرمضانية، معربين عن شكرهم إلى القيادات التنفيذية بالشباب والرياضة لحسن التنظيم من قبل اللجان المنظمة، مقدمين الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تنفيذ تلك الدورات الرمضانية.

وتهدف الدورات الرمضانية إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية فى إطار من الروح الرياضية بين جميع الفرق المشاركة بمحافظة أسوان.



و تلك الأنشطة تأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع والتشجيع على المواظبة عليها لأهميتها على مستوى الإعداد البدنى والذهنى وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد.

كما يجرى بمراكز شباب أسوان خلال الشهر الكريم، تنفيذ سلسلة ندوات عن الإدمان وطرق الوقاية منه ومكافحته بحوار رائع مع الأمهات والشباب وبالألعاب الترفيهية للنشء بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان



كما أجريت " الدورة الرمضانية لمشروع "ألف بنت الف حلم"، للمراكز الخمسة المشاركة بأسوان"، وأقيمت التصفيات النهائية للمراكز الخمسة لمشروع الف بنت الف حلم على ملعب مركز شباب مدينة أسوان بحضور قيادات الشباب والرياضة.

كما شارك نحو 500 متسابق فى مسابقة مركز شباب الرغامة البلد بكوم أمبو بمحافظة أسوان لحفظ القرآن، فى سهرة رمضانية بديعة تكسوها روحانيات الشهر الكريم، شارك فيها قرابة الخمسمائة متسابق، من 18 دار تحفيظ، من عشر قرى مختلفة، حيث تم تكريم 57 حافظا، فى مسابقة مركز شباب الرغامة البلد لحفظ القرآن.



فى نفس السياق يجرى تنفيذ المشروعات الرياضية والمبادرات الجديدة التى تستهدف رفع وعى الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية بكافة مراكز الشباب، حيث أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع الجهات التنفيذية.



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (1)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (2)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (3)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (4)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (5)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (6)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (7)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (8)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (9)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (10)



دورات ومنافسات وألعاب ترفيهية بمختلف المراكز (11)