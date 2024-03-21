CNN: ترامب فى حالة ذعر مع اقتراب الموعد النهائى لدفع نحو نصف مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى حالة ذعر مع اقتراب الموعد النهائى لتأمين سند بما يقرب من نصف مليار دولار للاستئناف فى قضية الاحتيال المدنى ضده فى نيويورك، وفقا لمصادة عديدة مطلعة على تفكيره.

واعترف محامو ترامب يوم الاثنين أنه يعانى لإيجاد شركة تأمين مستعدة لضمان سنده بقيمة 454 مليون دولار. وفى السر، كان ترامب يعتمد على شركة "تشاب" التى ضمنت سند بقيمة92.6 مليون دولار لتغطية حكم الغرامة فى قضية تشهيره بالكاتبة جين كارول. لكن شركة التأمين العملاقة أبلغت محاميه خلال الأيام الماضية أن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة.

كما تواصل فريق ترامب مع أنصاره الأثرياء ودرس الأصول التى يمكن بيعها وبشكل سريع. وأصبح ترامب نفسه قلقا بشكل متزايد بشأن الخيارات التى سيجلبها الموعد النهائى المقرر فى 25 مارس، لاسيما احتمال أن شخص مثله طالما ارتبطت هويته بالثروة يمكن أن يواجه أزمة مالية. وواصل ترامب من جانبه مهاجمة مدعي عام ولاية نيويورك ليتشيا جيمس والقاضى أرثر أنجورون فى هذا الشأن، وفقا للمصادر.

وأشارت سى إن إن إلى أن ترامب نقل هذه المظالم إلى العلن يوم الثلاثاء، عندما كتب على منصته للتواصل الاجتماعى ثمان مرات خلال ساعتين عن الموعد النهائى، وقال إنه لم يكن ينبغى أن يضع الأموال وأنه قلق من إجباره على رهن أو بيع أصول كبرى، وربما بأسعار منخفضة للغاية. وأنها ستختفى إذا فاز بالاستئناف.

وقال أحد المصادر لسى إن إن، إنه فى حين ينتظر ترامب وفريقه القانونى لمعرفة ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستوقف الحكم، أو تسمح له بدفع كفالة أصغر بقيمة 100 مليون دولار، فقد أعرب الرئيس السابق سرا عن معارضته لأى مسار يتعلق بتقديم طلب الإفلاس، ويظل هو الخيار الأبعد حتى الآن.