9 فوائد لعلاقة الأم بابنها.. أبرزها الثقة بالنفس والذكاء الاجتماعى

كتبت مروة محمود الياس

العلاقه بين الأم والطفل هي العلاقة الاسمى والأهم في الحياه، يتشكل بها وجدان الطفل وصحته النفسية وسلامته بل أنها تتحكم فى كثير من الأحيان في سلامته العقلية وإدراكه وتعامله مع غيره من الناس، العلاقة مع الأم وابنها هي بوصلة الحياة

وفقا لتقرير نشر في موقع ميريدج المعنى بالأسرة وصحتها، فإن هناك الكثير من الفوائد الصحية التي تعود على الطفل الذي يتمتع بعلاقة صحية مع والدته، وهي تشكل وجدانه وفكره وتقيها الكثير من الاضطرابات النفسية والعقلية

ومن أبرز هذه الفوائد التي تعود على سلامة الطفل النفسية والعقلية:

تعزيز القدرات الإدراكية للطفل الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع امه

الذكاء الطفل المتعلق بأمه أكبر من غيرك

الذكاء العاطفي والإجتماعي فهذا الطفل يكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المجتمع

العلاقة الجيدة مع الأم طفلا واثقا في نفسي

العلاقة الصحية مع الأم تقوية الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب

الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع أمه يتمتع بالتعاطف والدعم لغيره

هذا الطفل عرضة من النمو بشكل سليم بدون أمراض عن غيره

هذه العلاقة من تركيزه وإدراكه وانتباهه

تقليل الإصابة بالاضطرابات العقلية



