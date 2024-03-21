ولى العهد السعودى ووزير الخارجية الأمريكى يستعرضان جهود وقف حرب غزة

وكالات

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، فى جدة، مع وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات فى قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.



وبحسب وكالة الأنباء "واس"، حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.