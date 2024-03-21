وزير الدفاع السعودى يبحث مع رئيس وزراء اليمن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية

جدة (أ ش أ)

بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك فى جدة التطورات الأخيرة فى الشأن اليمنى والمساعى المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق التى ترعاها الأمم المتحدة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، أنه تم بحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية ومسار السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد وزير الدفاع السعودي موقف بلاده الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني، بما يلبي التطلعات ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره.

ووصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية فى زيارة رسمية؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.