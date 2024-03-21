اليوم السابع
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وزارة الصحة: إصابة واحد من كل شخصين بأمراض الفم

الخميس، 21 مارس 2024 10:35 ص
وزارة الصحة: إصابة واحد من كل شخصين بأمراض الفم اليوم العالمى لصحة الفم
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن 1 من كل شخصين يصاب بأمراض الفم، وذلك للحفاظ على صحة الفم، مؤكدة ضرورة القيام بإجراء الفحوص الطبية .

كانت وزارة الصحة والسكان، قد مجموعة من النصائح لصحة الفم بمناسبة اليوم العالمى، وذلك لضمان صحة أفضل للأسنان، حيث تتضمن النقاط التالية:

-استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

-التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

-استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

-يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

-الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

-الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضروات عوضًا عن السكريات غير الصحية.
 

اليوم العالمى لصحة الفم
اليوم العالمى لصحة الفم

 







الصحة

السكان

صحة الفم

الاسنان



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