وزارة التعليم: تنظيم مسابقتى مواهب مصرية والعلوم والتكنولوجيا للطلاب

كتب محمود طه حسين

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم المسابقة العلمية لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة والمتميزين تضمن المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا والمسابقة الثانية مواهب مصرية، كما حددت أهداف المسابقة كالتالى:

- اكتشاف المواهب العلمية .

- تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة.

- تنمية القدرات العلمية لدى الطلاب

- تنمية مهارات البحث العلمي والتشجيع على الابتكار والإبداع.

- إعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين

- تنمية مهارات التفكير الابداعي والتفكير الناقد لدى الطلاب .

- مواكبة القضايا الوطنية والعالمية المعاصرة.

وأكدت الوزارة على أن مجالات المسابقة:

- المشكلات البينية استنزاف المصادر الطبيعية - النفايات - تلوث الماء - تلوث الهواء - تلوث التربة - التلوث الاشعاعي - الضوضاء.

- حلول مقترحة للتعامل مع ارتفاع درجات حرارة الجو والتغيرات المناخية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في مجالات الطاقة والصناعة.

- استخدام أحد وسائل الطاقة المتجددة لتوليد طاقة نظيفة وقليلة التكاليف.

- إعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية .

- الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ووسائل مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للتعايش في المجتمع.

- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.

وحددت شروط المسابقة:

- أن تعتمد فكرة المشروع المقدم على الابتكار والتجديد.

- أن يكون العمل المقدم معتمدا على أفكار علمية ثبت صحتها .

- يفضل أن يكون العمل المقدم قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية .

- أن يتبع الطالب خطوات البحث العلمي.

- أن يقدم مشروع الطالب حلول مقترحة المشكلات واقعية.

- أن يتم تقديم وصف مفصل للمشروع على CD بها الروقة الورقة البحثية أو التقرير واي صور أو فيديوهات توضيحية.

آليات التنفيذ

- يتم الإعلان عن المسابقة لجميع المدارس بالمراحل التعليمية .

- يتم تنفيذ ورشة عمل للطلاب المشتركين في المسابقة لمناقشة مشروعاتهم وإبداء أي ملاحظات لرفع كفاءة المشروع المقدم.

- يتم تنفيذ معرض أو تشكيل لجنة متخصصة لاختيار أفضل ثلاثة مشروعات من كل مرحلة ويتم إرسال بياتهم للمديرية .

- عمل شهادات تقدير لجميع الطلاب والمشرفين المشاركين في المعرض.

- تقديم جوائز مالية وعينية لأفضل 3 مشروعات من كل مرحلة .