هيئة الدواء تضبط عبوات مقلدة لمضاد حيوى لعلاج التهابات الحلق.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذيريا بشأن مستحضر سبراكس حيث حذرت من عدم شراء المستحضرات الذى تحمل تشغيلته رقم 2722 إنتاج شركة الحكمة.

وقالت هيئة الدواء إن مستحضر سبراكس يوجد منه عبوات مقلدة وسيتم ضبط وتحريز جميع العبوات من السوق والتخلص منها.

وطالبت هيئة الدواء بعدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

يذكر أن سبراكس مضاد حيوى لعلاج التهابات الحلق.