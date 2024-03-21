نقيب العاملين بالرزاعة يكرم القيادات النقابية النسائية احتفالا بعيد الأم

كتبت آية دعبس

أقامت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، برئاسة المهندس عيد مرسال - الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية بعيد الأم لتكريم القيادات النقابية من المرأة العضوات بالنقابة العامة، حيث توجه بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النقابة العامة على دورهم الرائد المتميز فى كافة انشطة وفعاليات النقابة العامة، مؤكدا ان التكريم للقيادات النقابية العمالية النسائية ليس على عطائهم العريض وتضحياتهم المبذولة على مدار سنين عديدة مضت فحسب، وإنما لمجهوداتهم المضنية المبذولة فى الانتخابات الرئاسية الماضية والتى شهدت إقبالا غير مسبوق فى تاريخ مصر مما وضع مصر فى مكانتها اللائقة فى مصاف دول العالم أجمع، وأعطت درسا لممارسة الديمقراطية التى تتسم بمنتهى الشفافية للعالم أجمع.

كما أشار مرسال إلى أن نجاح النقابة العامة فى كافة أعمالها وانشطتها إنما هو نتاج حالة التكاتف والترابط التى جمعت أصغر عضو لاكبرهم فى النقابة العامة، قائلا: نحن جميعا أسرة واحدة نعمل لهدف واحد إلا وهو إعلاء راية النقابة العامة فى كافة المحافل.

وعلى هامش الاحتفال تم تكريم العديد من القيادات النقابية النسائية وفى مقدمتهم الوزيرة عائشة عبد الهادى - وزيرة القوى العاملة السابقة، والعديد من قيادات العمل النقابى من سكرتارية المرأة بالنقابة العامة.







