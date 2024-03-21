ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28649 طن تشمل: 2600 طن مولاس و2305 طن ملح معبأ و1642 طن رمل معبأ و2804 طن رمل صب و1730 طن يوريا و250 طن كحول و6962 طن كلينكر و1106 طن كسب فول صويا و9250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45688 طن تشمل: 22483 طن قمح و11400 طن خردة و2546 طن حديد و350 طن فول و2692 ذرة و640 طن خشب زان و700 طن كسب عباد و3500 طن كسب فول صويا و4175 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 1377 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 186 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1129 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62530 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 125769 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2519 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وطنطا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5436 شاحنة.

