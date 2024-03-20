اليوم السابع
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هيئة ميناء دمياط تكرم 16 أما مثالية

الأربعاء، 20 مارس 2024 06:59 م
هيئة ميناء دمياط تكرم 16 أما مثالية جانب من التكريم
دمياط معتز الشربيني

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أقامت هيئة ميناء دمياط احتفالية عيد الأم لتكريم عدد من الأمهات المثاليات لهذا العام حيث قام اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، بتقديم شهادات تقدير للأمهات المثاليات وعددهم 16 أما من مختلف الأقسام، وذلك تقديراً لدورهم فى تربية أبنائهم التربية السليمة ومساهمتهم فى إعداد جيل متميز علمياً وخلقيا.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورؤساء الإدارات المركزية وعدد من العاملين بالهيئة.

وفي كلمة ألقاها هنأ رئيس مجلس الإدارة الجميع بمناسبة عيد الأم و أوضح أن هذه الاحتفالية هي بمثابة تكريم لجميع السيدات العاملات بالهيئة وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين من خلال تنمية الأنشطة المختلفة والاهتمام بكافة جوانب الرعاية الاجتماعية المقدمة، كما طالب جميع العاملين بالاستمرار فى بذل اقصى الجهد للحفاظ على المكانة التي ارتقى إليها الميناء.







دمياط

ميناء دمياط

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عيد الام




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