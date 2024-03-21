موعد أذان الفجر بالقليوبية في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

القليوبية إبراهيم سالم

موعد أذان الفجر فى محافظة القليوبية، اليوم الخميس، اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر فى القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة القليوبية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:30 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:30 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:08 دقيقة مساءا.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:25 دقيقة مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس فى محافظة القليوبية، اليوم الحادي عشر من أيام شهر رمضان 13 ساعة و57 دقيقة.

وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مديرية الأوقاف بالقليوبية، تنظم ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، والاستعانة بكبار والأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر الأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، وتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.