موجز الاقتصاد: انخفاض فى أسعار الهواتف الذكية.. بينها نوكيا وسامسونج

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 21-3-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها " انخفاض فى أسعار الهواتف الذكية.. بينها نوكيا وسامسونج، و وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة

انخفاض فى أسعار الهواتف الذكية.. بينها نوكيا وسامسونج

شهدت بعض أجهزة الهواتف الذكية انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة الماضية مثل سامسونج ونوكيا، وذلك في اعقاب السعر العادل للصرف وفقا لآليات العرض والطلب والقضاء على السوق السوداء للدولار، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للهواتف. من جهة أخرى شهدت بعض أجهزة المحمول الدولية انخفاضا فى الأسعار.

قطاع الأعمال: نستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

وزير الإسكان يتفقد مأخذ ومحطة مياه شبرا الخيمة بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يوميا

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مأخذ ومحطة تنقية مياه شبرا الخيمة، بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، وتخدم 2 مليون نسمة، بمناطق (شبرا الخيمة - بهتيم - أجزاء من محافظة القليوبية)، ويرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتا المياه بالقاهرة والقليوبية.

وزير المالية: ملتزمون باستكمال مابدأناه فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى 2019/ 2020 فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.

جمعية رجال الأعمال تقرر تنظيم مؤتمر عن الصناعة خلال شهر مايو

أعلنت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقد مؤتمرا موسعا خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان "الاستثمار، الصناعة، التصدير المثلث الذهبي للاقتصاد المصري"، وذلك من أجل وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.47 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين بعد مؤشرات أن البنك المركزي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يؤثر في توقعات طلب الوقود في المستقبل.

البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.63% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3100 جنيه للجرام من عيار 21

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 90 جنيها لكافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية ليسجل الذهب مستوى تاريخي جديد فوق 2200 دولار في البورصة العالمية مما كان له أثر على حركة الذهب في السوق المصري.

تعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية لدعم سلامة عرض قوائمها المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.