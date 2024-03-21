انخفاض فى أسعار الهواتف الذكية.. بينها نوكيا وسامسونج

كتبت هبة السيد

شهدت بعض أجهزة الهواتف الذكية انخفاضا فى الأسعار خلال الفترة الماضية مثل سامسونج ونوكيا، وذلك في اعقاب السعر العادل للصرف وفقا لآليات العرض والطلب والقضاء على السوق السوداء للدولار، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للهواتف. من جهة أخرى شهدت بعض أجهزة المحمول الدولية انخفاضا فى الأسعار.

كشف محمد المهدى وكيل شعبة المحمول، عن انخفاض أسعار الهواتف في السوق خلال الفترة الماضية لاسيما الأجهزة الدولية والتي انخفضت أسعارها بنحو 20%، من بينها OPPO وريلمي والتي تشهد إقبالا كبيراً، بالإضافة إلى بعض الموديلات التي لا تحمل ضمان.

وتوقع المهدي مزيدا من الانخفاض في اسعار أجهزة الهواتف الدولية وتلك التي تحمل ضمان خلال الفترة المقبلة بعد القضاء على السوق السوداء للدولار، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات بطرح أجهزة بأسعار تنافسية من استفادتها من التصنيع المحلي للهواتف مثل نوكيا وسامسونج.